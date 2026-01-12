San Carlos del Valle da los primeros pasos para construir un nuevo ayuntamiento

LEER MÁS Aprobada la licitación de la nueva Oficina Emplea de Manzanares

San Carlos del Valle ha empezado a dar los pasos para construir un nuevo ayuntamiento con la compra de un edificio en la Plaza Mayor, gracias a un anticipo de la Diputación de 167 000 €, y una consignación presupuestaria para invertir en 2026.

La futura casa consistorial va a estar ubicada en el fondo norte de su plaza porticada, un inmueble de 450 m² con dos plantas y una galería superior, soportada por vigas de madera y balaustrada.

Ahora toca redactar el proyecto, aunque el alcalde cristeño, José Torres, tiene claras cuáles son las necesidades.

Torres afronta este proyecto sabiendo las dificultades que entraña, hace falta mucho dinero del que no dispone la administración local de este pequeño pueblo, que ronda los 1 100 habitantes. Sin embargo, las dependencias municipales necesitan adecuarse y ampliarse, como ejemplo apunta que en la actualidad tienen el archivo en el centro médico.

Ayuntamiento de San Carlos del Valle | Ayuntamiento de San Carlos del Valle

Por eso el alcalde de San Carlos del Valle está dispuesto a llamar a todas las puertas pidiendo ayuda a otras administraciones.

Además, José Torres señala que el nuevo ayuntamiento formará parte de un entorno que es Bien de Interés Cultural y necesita cuidarse para mantener su vistosidad.

Algo a lo que también contribuye la subvención de 50 000 euros concedida por la Diputación para restaurar toda la balconada de esta bella Plaza Mayor.