Polémica en el pleno municipal de Valdepeñas por la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer

Polémica en la aprobación de la declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, incluida en el orden del día del Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Valdepeñas.

El Grupo Municipal Popular ha querido incluir unas enmiendas al texto presentado por el equipo de Gobierno socialista, una intención que ha sido descartada por el alcalde-presidente, Jesús Martín, argumentando que no se ajustaban a los tiempos que marca el reglamento y provocando una reacción airada de la oposición.

Para Martín esto es una maniobra para sacar rédito político que ha afeado al PP. Por su parte, la portavoz de los populares, Cándida Tercero, ha aprovechado su turno de intervención para referir las enmiendas preparadas por su partido, una de ellas criticando así a los socialistas.

También ha votado en contra Vox, cuestionando que el PSOE quiera liderar este Día Internacional de las Mujeres con los escándalos que hay en el seno del partido, ha afirmado la concejala Lola Gómez.

Finalmente, la moción ha sido aprobada por mayoría absoluta, con los votos favorables del PSOE y Unidas por Valdepeñas.