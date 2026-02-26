El Centro de Educación de Adultos de Valdepeñas podrá empezar el próximo curso en su nueva ubicación

El Centro de Educación de Adultos de Valdepeñas podrá empezar el próximo curso 2026/2027 en las nuevas instalaciones del Paseo de la Estación, el edificio de la antigua sede de MANSERJA. Una dotación económica para las últimas obras de mejora y, sobre todo, la puesta en marcha del ascensor van a permitir poner en uso este espacio después de años de retrasos.

Con este fin, el próximo Pleno tiene previsto aprobar una modificación de crédito de 77 000 euros, ha avanzado hoy el portavoz de Gobierno, Francisco Delgado.

OTROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

Este es uno de los asuntos del Pleno ordinario del mes de marzo, que se celebra en el Ayuntamiento de Valdepeñas el lunes día 2. En el orden del día otras modificaciones de crédito para la conclusión del proyecto de renovación de instalación de abastecimiento de agua en varias calles de la localidad, la renovación de la instalación eléctrica del pabellón ferial Esteban López Vega y la construcción de columbarios, nichos y arreglo de calles del cementerio municipal.

También está previsto aprobar una partida de 17 000 euros destinados a la gestión de emergencias sociales a través de Cruz Roja Valdepeñas.

En esta sesión plenaria la comparecencia del teniente de alcalde David Sevilla y una moción de Unidas por Valdepeñas en defensa del sector ferroviario, además de una como una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer.