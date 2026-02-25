tierras raras

El Gobierno regional descarta iniciar un nuevo concurso de explotación de tierras raras en Campo de Montiel

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, confirma que se ha presentado una solicitud para abrir un concurso de explotación de tierras raras en la comarca de Campo de Montiel, algo contemplado en la Ley de Minas, pero señala que el Gobierno de Castilla-La Mancha "no está interesado" y no va a iniciar absolutamente ningún procedimiento en este sentido.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

El Gobierno de Castilla-La Mancha descarta iniciar un nuevo procedimiento para la explotación de tierras raras en la comarca de Campo de Montiel, según ha asegurado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a preguntas de los medios de comunicación sobre la nueva solicitud presentada por una empresa para abrir un concurso sobre los derechos mineros del yacimiento de Matamulas, ubicado entre Torrenueva y Torre de Juan Abad.

SENTENCIA CONTRARIA A ESTAS PRÁCTICAS EN LA MISMA ZONA

En 2021 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha supuso la paralización de dos proyectos en esta zona para extraer monacita gris, al desestimar el recurso de la empresa promotora en aquella ocasión contra la Declaración de Impacto Ambiental negativa emitida por la Junta de Castilla-La Mancha.

La sentencia subrayó que la actividad minera era incompatible con la protección del medio ambiente y la biodiversidad de la zona, afectando a especies protegidas como el lince ibérico y el águila imperial.

