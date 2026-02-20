La UNED de Valdepeñas propone un curso sobre "Gregorio Prieto y sus amigas Las Sinsombrero"

Gregorio Prieto y sus amigas Las Sinsombrero: arte, amistad y modernidad, bajo este título la UNED de Valdepeñas propone un curso que gira en torno a la figura del pintor de la Generación del 27 y su relación con las creadoras e intelectuales españolas de este importante movimiento cultural.

Sofía Cabrera, licenciada en Bellas Artes, es la ponente principal en esta propuesta formativa donde se abordará el contexto histórico y artístico en la España del primer tercio del siglo XX, la figura de Prieto, quiénes eran Las Sinsombrero o la relación artística y personal que les unió.

Cabrera sigue un hilo conductor que toma como referencia la abundante documentación, correspondencia personal, dibujos y recuerdos que custodia la Fundación Gregorio Prieto.

Precisamente el broche final del curso, el día 25 de marzo, será en el escenario del Museo Gregorio Prieto de Valdepeñas, con una ponencia a cargo de su director, Raúl Luis, y una visita guiada a la exposición permanente.

El curso en la UNED cuenta con otras cuatro sesiones, los miércoles del 25 de febrero al 18 de marzo, en horario de 16:30 a 20:30 h. Con asistencia presencial, online en directo o en diferido.