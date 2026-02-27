Luis Planas: "Desde Valdepeñas al debate europeo"

"Desde Valdepeñas al debate europeo", de esta forma ha definido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el 'Foro de Diálogo Local: El relevo generacional en la agricultura' que se celebra hoy en la Ciudad de Vino.

En este contexto, Planas ha anunciado durante su intervención que el Gobierno de España planteará elevar al 10% las ayudas de la PAC a la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería, uno de los grandes retos que se marca la Unión Europea.

El ministro ha destacado que España es el cuarto país de la Unión Europea en producción agroalimentaria y el séptimo exportador mundial, de ahí que haya marcado como "desafío prioritario" atraer a jóvenes y mujeres al sector.

Castilla-La Mancha destaca en este sentido, como ha puesto en valor su presidente, Emiliano García-Page, durante la inauguración de este foro, anunciando que este viernes el Ejecutivo autonómico comienza a abonar ocho millones de euros para nuevas incorporaciones a 286 jóvenes. "Somos la mitad de todo lo que se el esfuerzo que se está haciendo en España por este fenómeno", ha afirmado García-Page.

En esta jornada, organizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Comité Europeo de las Regiones, se han puesto sobre la mesa los principales problemas y retos para garantizar ese relevo generacional, la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, el acceso a la tierra, la incorporación de la mujer al sector primario y las condiciones de vida en el medio rural.

De esta forma lo ha expresado el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín: "En una ocasión, Antonio Gades me dijo a cuenta de los tarantos que a la tierra no se le golpea porque si se le golpea ni suena ni da trigo, pero obviamente para que la tierra de trigo necesita un cambio generacional, que la cuide, que la mime y que la fertilice. Creo que el día de hoy va de esto, va de dar contenido a la identidad de lo que es Castilla La Mancha, de lo que es Valdepeñas".

