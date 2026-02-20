Interprofesional de los Vinos de Valdepeñas y Gobierno regional se reúnen

La Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas aborda en una reunión de trabajo con el Gobierno regional, en el Palacio de Fuensalida de Toledo, la entrega de información "vital" por parte de la Administración para que el nuevo órgano de gestión pueda realizar sus funciones, como cualquier otro consejo regulador, generando confianza, interna y externa, sobre los vinos de esta marca de calidad.

Y, en este contexto, son fundamentales los datos de las existencias que tienen las bodegas de la DO Valdepeñas señala, en declaraciones a Onda Cero, Juancho Villahermosa, director-gerente de la Interprofesional Vinos de Valdepeñas.

También importante la información actualizada sobre las hectáreas de viñedo acogidas a DO, los registros vitícolas de la zona de producción y la cantidad de uva, de acuerdo a las declaraciones de cosecha y producción.

SEDE DE LA DO VALDEPEÑAS

Villahermosa avanza a Onda Cero que, a corto-medio plazo, la Denominación de Origen Valdepeñas podría volver a recuperar parte de su patrimonio, la antigua sede en la calle Constitución. El director-gerente de la Interprofesional señala "la buena disposición" de todas las partes para la consecución de este objetivo, que ha sido otro de los puntos abordados en la reunión.

Desde la Asociación Interprofesional Vinos de Valdepeñas, Intervaldepeñas, destacan la buena sintonía con el Ejecutivo autonómico y valoran este encuentro en positivo, como punto de partida para una fluida relación entre ambas partes, en beneficio de los sectores económicos que representan y de los vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas.

REPRESENTANTES DE GOBIERNO REGIONAL E INTERPROFESIONAL

En esta primera reunión de trabajo con la Administración regional, han tomado parte el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, y la directora general de Agricultura, Elena Escobar. Por parte de la Interprofesional, su presidenta, Cristina Nieto, el vicepresidente, Antonio Torres, y el secretario, Esteban Saavedra.

Junto a ellos la secretaria general Técnica de la Consejería, Elena Pérez, y el propio director-gerente de Intervaldepeñas, Juancho Villahermosa.