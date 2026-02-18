El "agüelo" y "los ceniceros" hacen único el Miércoles de Ceniza en Castellar de Santiago

Castellar de Santiago despide el Carnaval de una forma diferente, única en la provincia, con el funeral al "agüelo" y unos mascarones, "los ceniceros", que echan ceniza a todos aquellos que no van disfrazados.

En esta localidad de la comarca de Campo de Montiel no se entierra a la sardina, Don Carnal está representado por el "agüelo" y cada Miércoles de Ceniza ponen punto final a los carnavales acompañando a este pelele que, en su féretro, recorre las calles de Castellar de Santiago.

Hay otro elemento propio de este día que distingue esta celebración, porque no se realiza en ningún otro lugar, unos personajes tradicionales e irreverentes los "ceniceros". La alcaldesa, Carmen Ballesteros, recuerda desde niña esta figura.

'Los ceniceros' de Castellar de Santiago | Miércoles de Ceniza

Esta singularidad de Castellar de Santiago se ha ido perdiendo en los últimos años. Ahora distintos colectivos, encabezados por el Ayuntamiento, buscan recuperar y trasmitir a las generaciones más jóvenes una celebración que les diferencia del resto.