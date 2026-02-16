Valdepeñas escenario del III Concierto "La Champions Cofrade", organizado por Onda Cero

a beneficio de ASETITINA-Tus galletas mis pasos

Onda Cero presenta el tercer concierto "La Champions Cofrade" en Valdepeñas, a beneficio de la Asociación Española de Miopatía Congénita de Titina. El sábado 28 de febrero en el Teatro Auditorio Municipal, con las agrupaciones musicales Maestro Ibáñez de Valdepeñas y Nuestra Señora de La Soledad y Santo Sepulcro de Villanueva de los Infantes.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Onda Cero presenta el tercer concierto "La Champions Cofrade", en esta ocasión en Valdepeñas y a beneficio de la Asociación Española de Miopatía Congénita de Titina.

Sobre el escenario las protagonistas dos agrupaciones musicales Maestro Ibáñez de Valdepeñas y Nuestra Señora de La Soledad y Santo Sepulcro de Villanueva de los Infantes, interpretando marchas procesionales que representan este género propio de los desfiles de la Semana Santa. Una cuidada selección y alguna sorpresa, avanzan Javier Peinado y Jaime Román, directores de las agrupaciones infanteña y valdepeñera, respectivamente.

La cita el sábado 28 de febrero, a las 19h en el Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas, y la recaudación íntegra de la venta de entradas es para ASETITINA-Tus galletas mis pasos, creada para representar a Álvaro, un niño de once años que tienen una enfermedad rara de la que solo hay cuatro casos en España, miopatía congénita de titina.

Es una enfermedad regresiva, pero necesita numerosas terapias y aparatos que la familia no puede costear por sus propios medios, como explica Mamen, su madre.

El precio de la entrada es de 5 euros y ya están a la venta en el Centro Cultural La Confianza, de 11 a 13 h, y en la pastelería-cafetería Delicias del Pueblo. También se puede conseguir contactando con ASETITINA a través de Facebook y de sus teléfonos de contacto.

