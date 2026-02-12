RECURSOS HÍDRICOS

Incredulidad e indignación por el desembalse de agua en Vega del Jabalón

La Confederación Hidrográfica del Guadiana rectifica, descarta "problemas estructurales o deficiencias" y habla de adaptar los elementos de desembalse a las nuevas exigencias de la normativa vigente. Para los doce pueblos que pueden abastecerse de Vega del Jabalón es un duro golpe ver perderse un agua tan necesaria.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Incredulidad e indignación por la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de abrir las compuertas de Vega del Jabalón. La presa, que ha pasado en pocos días de almacenar 3 hm³ a llegar a 16, está soltando agua aunque solo ronda el 50% de su máxima capacidad.

El organismo de cuenca ha rectificado su argumento inicial, en su último parte afirman que no se trata de "problemas estructurales o deficiencias", sino en la necesidad de adaptar los elementos de desembalse a las nuevas exigencias de la normativa vigente en materia de presas.

La Mancomunidad de Aguas de Campo de Calatrava, que agrupa a los doce pueblos que tienen Vega del Jabalón como embalse de cabecera para su abastecimiento, ya había expresado su preocupación por los posibles problemas de seguridad notificados y denuncian la falta de información directa.

En cualquier caso, afirman que ver cómo se está "tirando" un agua tan esperada y necesaria supone un duro golpe, explica a Onda Cero Manuel Torres, alcalde de Moral de Calatrava y vicepresidente de la Mancomunidad.

La Mancomunidad Aguas de Calatrava organiza una próxima reunión, muy probablemente la próxima semana, y su vicepresidente adelanta que pedirán explicaciones a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

