Incredulidad e indignación por el desembalse de agua en Vega del Jabalón

Incredulidad e indignación por la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de abrir las compuertas de Vega del Jabalón. La presa, que ha pasado en pocos días de almacenar 3 hm³ a llegar a 16, está soltando agua aunque solo ronda el 50% de su máxima capacidad.

El organismo de cuenca ha rectificado su argumento inicial, en su último parte afirman que no se trata de "problemas estructurales o deficiencias", sino en la necesidad de adaptar los elementos de desembalse a las nuevas exigencias de la normativa vigente en materia de presas.

La Mancomunidad de Aguas de Campo de Calatrava, que agrupa a los doce pueblos que tienen Vega del Jabalón como embalse de cabecera para su abastecimiento, ya había expresado su preocupación por los posibles problemas de seguridad notificados y denuncian la falta de información directa.

En cualquier caso, afirman que ver cómo se está "tirando" un agua tan esperada y necesaria supone un duro golpe, explica a Onda Cero Manuel Torres, alcalde de Moral de Calatrava y vicepresidente de la Mancomunidad.

La Mancomunidad Aguas de Calatrava organiza una próxima reunión, muy probablemente la próxima semana, y su vicepresidente adelanta que pedirán explicaciones a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.