Los embalses de la provincia de Ciudad Real ganan 90 hm³ en una semana

Cuantiosa subida de las reservas de agua en Ciudad Real, los embalses de la provincia ganan alrededor de 90 hm³ en una semana, gracias a las lluvias registradas en estos días.

Retienen 423 hectómetros cúbicos de agua, según los últimos datos oficiales confirmados. Son 145 más que hace un año y están, de media, al 82% de su máxima capacidad.

Por cuencas, los embalses de Ciudad Real que dependen de la Confederación Hidrográfica del Guadiana acumulan 312 hm³ y ahora están al 78%. Y los dos pantanos de la provincia situados en el Guadalquivir, Montoro y Fresneda, registran cerca de 127 hm³. Están llenos y desembalsando desde hace unos días.

DATOS POR EMBALSES

Todos los embalses experimentan un incremento de sus recursos, aunque destaca Torre de Abraham con 43 hm³ más, le sigue muy de lejos El Vicario con una subida superior a los 15 hm³, doblando sus recursos en solo una semana.

En otros dos embalses de la provincia hay una mejora de las cifras que marca una importante diferencia, ya que estaban en una compleja situación. Hablamos de Vega del Jabalón y La Cabezuela, que triplican sus recursos en estos últimos siete días.

Vega del Jabalón sube 10,5 hm³, almacena más de 15 hectómetros y está cerca del 45% su volumen total, mientras La Cabezuela gana 8 hm³, ahora tiene 11 y supera el 25% de máxima capacidad.