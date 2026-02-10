Vega del Jabalón y La Cabezuela triplican el agua embalsada

Este incremento de las reservas da tranquilidad a las poblaciones cuyo abastecimiento depende de estos pantanos, que miran ahora al futuro más próximo con la convicción de que tendrán garantizada el agua este verano.

En el caso de Vega de Jabalón, para las 37 000 personas que viven en los doce pueblos que forman el consorcio que gestiona el agua potable del Campo de Calatrava, este efecto positivo de las lluvias se suma al próximo inicio de las obras desde el sistema de la Tubería Manchega, que comenzarán en marzo. Como señala Gema García, alcaldesa de Calzada de Calatrava, en declaraciones a Onda Cero.

ALIVIO EN LOS PUEBLOS QUE "BEBEN" DE LA CABEZUELA

Para los municipios que pueden captar agua del embalse de La Cabezuela esta significativa subida de sus recursos hídricos es especialmente importante, hace pocas semanas estaban a las puertas de tener que recurrir a las medidas de emergencia para garantizar el suministro de agua y miraban al verano con preocupación.

Ahora todo ha cambiado, dice a Onda Cero la alcaldesa de Castellar de Santiago, Carmen Ballesteros.

Alrededor de 61 000 habitantes de once municipios de la comarca de Campo de Montiel, y en parte Valdepeñas, se abastecen de La Cabezuela, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.