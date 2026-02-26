Casi 4 millones de euros para renovar la red de abastecimiento de agua de Castellar de Santiago y Torrenueva

Castellar de Santiago y Torrenueva contarán con una nueva conducción de abastecimiento desde la ETAP del sistema Campo de Montiel, que toma el agua del embalse de La Cabezuela.

Con una inversión cercana a cuatro millones de euros, este proyecto supone la renovación integral de 16,8 kilómetros de tubería y la adecuación de infraestructuras para incorporar a estos municipios al sistema de abastecimiento que gestiona la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.

Para la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, se trata de un avance muy importante, que beneficia de forma directa a las 4 500 personas que viven en estas localidades, y destaca que estas infraestructuras son a coste cero para Castellar de Santiago y Torrenueva.

Proyecto renovación red de agua potable Castellar de Santiago y Torrenueva | Momento de la presentación en Valdepeñas

Este proyecto modernizará por completo la red de abastecimiento de agua en alta, solventado los problemas y avería constantes. Los alcaldes consideran esta una noticia histórica para sus municipios, han afirmado Raúl Bravo de Torrenueva y Carmen Ballesteros de Castellar de Santiago.

Las obras, con un plazo de ejecución de doce meses, podrían comenzar a finales de este año o principios de 2027. Su finalización y puesta en marcha no será una realidad hasta dentro de un par de años.