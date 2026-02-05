Jesús Martín sobre el proyecto de hidrógeno verde en Valdepeñas: "si se está tramitando el expediente, bienvenido sea"

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, mantiene que el proyecto de una planta de hidrógeno verde en el término municipal tendría beneficios económicos para la localidad y no generaría alteraciones medioambientales, ni contaminación, ni malos olores. Además, afirma que la empresa promotora da solución al problema de la gran cantidad de agua necesaria para unas instalaciones de estas características utilizando agua de la depuradora.

Martín, que ha realizado estas declaraciones en una entrevista concedida a Onda Cero, ha afirmado para el Ayuntamiento y las arcas municipales hay muchas ventajas, como una posible bajada del recibo de depuración o ingresos directos.

El regidor municipal descarta hablar, por ahora, de un segundo proyecto de combustible sintético a base de metanol, en la misma ubicación que la planta de hidrógeno, que esta misma empresa tiene en su web. Si empiezan a tramitarlo "ya veremos dónde acaban", ha dicho Jesús Martín,

Martín pide a la ciudadanía tranquilidad, que confíen en base a su gestión como alcalde en todos estos años, y a quienes expresan su preocupación sobre consecuencias a futuro, como los ecologistas, les reprocha que generen alarma "se ponen la banda antes de recibir el cantazo".