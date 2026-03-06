El alcalde de Valdepeñas insiste que la administración local no tiene competencias para declarar "plaga" a las palomas

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, afirma que declarar plaga la sobrepoblación de palomas en la localidad no es competencia de la administración local. En una entrevista en Onda Cero, Martín señala que es consciente del problema y se está trabajando para intentar solventarlo.

El regidor municipal, en respuesta a la plataforma ciudadana que ha presentado más de 4 000 firmas pidiendo soluciones efectivas a la proliferación de estas aves, explica que también influye tener una importante actividad económica en la localidad, que almacena y vende grano, hace que las palomas encuentren allí alimento y agua para beber en las fuentes.

Estas últimas están vacías por esta razón, apunta Jesús Martín, que apela también a la colaboración de los vecinos para poder instalar jaulas en sus propiedades y cazar a las palomas.