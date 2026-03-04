A la espera de la respuesta del Gobierno municipal la plataforma vecinal que pide declarar como plaga a las palomas en Valdepeñas

LEER MÁS Comienzan las obras en el Puente del Hierro, último punto conflictivo del Plan de Tormentas de Valdepeñas

La plataforma vecinal que ha recogido más de 4 000 firmas, pidiendo que se declare como plaga la sobrepoblación de palomas en Valdepeñas, espera ahora una respuesta por parte del Ayuntamiento. Piden una evaluación técnica del problema que genera esta especie, con la aportación de los análisis veterinarios realizados en esta legislatura a estos animales, y una reunión con el Gobierno municipal. Raúl Pérez, miembro de la plataforma.

Desde la plataforma insisten en la necesidad de dar solución a un problema que, si antes podía ser puntual y estar localizado sobre todo en el centro, ahora se extiende a muchos otros barrios de Valdepeñas. Por eso están dispuestos, dicen, a seguir reivindicando medidas.

La plataforma señala que su objetivo no es matar a las palomas, quieren que se limite su reproducción descontrolada, reduciendo los daños y molestias que ocasionan y los riesgos de salubridad.