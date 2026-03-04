LA CABEZUELA Y VEGA DEL JABALÓN RONDAN EL 45%

Puerto Vallehermoso y Fresneda llenos y desembalsando agua

El embalse de Puerto Vallehermoso (6,52hm³) gana un hectómetro cúbico, según los últimos datos oficiales de la CHG, mientras que Vega del Jabalón (17hm³) pierde otro. Mantienen sus recursos Fresneda (18,69hm³) y La Cabezuela (19hm³)

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Las reservas hídricas de los embalses de Ciudad Real se incrementan en 3 hectómetros cúbicos de agua en la última semana.

De esta forma, los pantanos de la provincia registran 438 hectómetros, son 158 más que hace un año, y están, de media, al 85% de su máxima capacidad de llenado, según datos recopilados por la web embalses.net.

Centrados en los embalses que abastecen a los pueblos de nuestra zona, sube un hectómetro Puerto Vallehermoso y está prácticamente lleno, con 6,52 hm³. De hecho, según el Sistema de Información de Redes Automáticas, SIRA Guadiana, sigue aliviando agua, 2,16 m³/s.

Vega del Jabalón, que ha dejado de desembalsar, pierde un hectómetro. Almacena 17 hm³ y está al 47% de su máxima capacidad.

Apenas variaciones en Fresneda, con casi 19 hm³ sigue al 100%, también evacuando agua aunque ya en cantidades pequeñas. La Cabezuela mantiene 19 hm³, esto es el 44% de su volumen total.

