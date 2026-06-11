FERIA AGROALIMENTARIA

'Saborea La Solana' se consolida y crece en su tercera edición

Esta tercera edición de 'Saborea La Solana', que se celebra del 11 al 14 de junio en el recinto ferial, vuelve a combinar gastronomía, artesanía, música y ocio para todos los públicos.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

'Saborea La Solana' se consolida y crece en su tercera edición

Arranca la tercera edición de 'Saborea La Solana'. Una feria que pone en valor al potente sector agroalimentario de la localidad y que combina gastronomía, artesanía, música y ocio para todos.

Del 11 al 14 de junio, productores, artesanos, profesionales y visitantes se dan cita en un espacio que muestra tradición e innovación y que no solo se consolida, si no que crece. Luisa Márquez, alcaldesa de La Solana.

'Saborea La Solana' supera este año las cuarenta propuestas actividades incluidas en su programación, destacan catas de vino, aceite y miel, talleres gastronómicos y de artesanía, cocina en directo y clases magistrales a cargo de reconocidos profesionales del sector.

Entre los nombres propios de esta edición los chefs con Estrella Michelín Carlos Maldonado y Miguel Ángel Expósito, también está prevista la participación de otros destacados profesionales como Rocío Marquina, considerada una de las mejores pizzeras del mundo, o José Manuel Araque, del restaurante La Casota.

ONDA CERO EN DIRECTO DESDE SABOREA LA SOLANA

Onda Cero emite su programación local y regional en directo desde la Feria 'Saborea la Solana' con nuestros programas Más de uno Valdepeñas, Castilla-La Mancha en la Onda y la Brújula de Castilla-La Mancha, entrevistando a expertos, expositores y empresas participantes.

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