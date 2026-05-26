Las matriculaciones del nuevo centro privado de FP Cibeles de La Solana van a buen ritmo

El centro privado de Formación Profesional Cibeles de La Solana ya tiene alrededor de un 15% de la matriculación cubierta para su primer curso académico, apenas veinte días después de que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicara la resolución de la Viceconsejería de Educación que autoriza oficialmente al centro a impartir cinco ciclos formativos.

En una entrevista en Onda Cero, Miguel Ruiz, director de la Fundación Legado Bustillo, que ha promovido este proyecto en colaboración con EFAS Castilla-La Mancha, apunta que este buen dato de salida está relacionado con la oferta del nuevo centro, muy vinculada al territorio.

En concreto, hablamos del Grado Básico de Actividades Agropecuarias; los grados medios de Producción Agroecológica y Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre; y los grados superiores de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal y Paisajismo y Medio Rural.

De forma complementaria, explica Ruiz, se trabaja para dar un uso productivo a las 1 500 hectáreas de monte y pasto de Legado Bustillo, a través del proyecto EVA+ en el que está incluida la Fundación, y que podría converger con el área formativa. Ya que esta iniciativa pretende aprovechar la "gestión multifuncional de áreas agroforestales", con actividades productivas respetuosas con el medioambiente, apoyándose en "la transferencia de conocimientos y el desarrollo de capacidades empresariales".

El centro privado de FP Cibeles comenzará su actividad en el curso 2026-2027 en el edificio Petra Mateos de La Solana.