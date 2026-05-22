del 22 al 24 de mayo

"II Congreso Paisaje Cultural del Campo de Montiel. Alhambra y Pozo de la Serna"

Durante estos días el pequeño municipio de Alhambra y su pedanía de Pozo de la Serna se convierten en epicentro del análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la comarca de Campo de Montiel, con la presencia de muchas de las voces autorizadas en este proyecto.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

"II Congreso Paisaje Cultural del Campo de Montiel. Alhambra y Pozo de la Serna"

El 'II Congreso Paisaje Cultural del Campo de Montiel. Alhambra y Pozo de la Serna', pone sobre la mesa el presente y futuro de esta comarca desde el punto de vista de su desarrollo sostenible, la conservación y protección de su patrimonio paisajístico y su caminería, sus tradiciones y memoria colectiva, la investigación y promoción de la literatura con raíces en este histórico territorio.

A partir de esta tarde, y hasta el domingo, representantes de distintos ámbitos: políticos, sociales, económicos, culturales, académicos o medioambientales, todos vinculados a esta comarca e implicados en su preservación y progreso, analizan y debaten con un fin común poder volver a plantear a futuro el reconocimiento internacional de Campo de Montiel como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Ya se intentó hace una década, entonces les dijeron que "había potencial, pero faltaba desarrollo" y en eso están trabajando, explica en una entrevista en Onda Cero el coordinador de este congreso, Federico Fernández.

En este objetivo se enmarca, precisamente, la intervención esta tarde en el congreso de Manuel Roberto Guido, consultor científico, colaborador de la UNESCO y director del Ministerio por el Bien Cultural en Italia.

Durante estos días el pequeño municipio de Alhambra y su pedanía de Pozo de la Serna se convierten en epicentro del análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la comarca de Campo de Montiel, con la presencia de muchas de las voces autorizadas en este proyecto.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer