El 'II Congreso Paisaje Cultural del Campo de Montiel. Alhambra y Pozo de la Serna', pone sobre la mesa el presente y futuro de esta comarca desde el punto de vista de su desarrollo sostenible, la conservación y protección de su patrimonio paisajístico y su caminería, sus tradiciones y memoria colectiva, la investigación y promoción de la literatura con raíces en este histórico territorio.

A partir de esta tarde, y hasta el domingo, representantes de distintos ámbitos: políticos, sociales, económicos, culturales, académicos o medioambientales, todos vinculados a esta comarca e implicados en su preservación y progreso, analizan y debaten con un fin común poder volver a plantear a futuro el reconocimiento internacional de Campo de Montiel como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Ya se intentó hace una década, entonces les dijeron que "había potencial, pero faltaba desarrollo" y en eso están trabajando, explica en una entrevista en Onda Cero el coordinador de este congreso, Federico Fernández.

En este objetivo se enmarca, precisamente, la intervención esta tarde en el congreso de Manuel Roberto Guido, consultor científico, colaborador de la UNESCO y director del Ministerio por el Bien Cultural en Italia.

Durante estos días el pequeño municipio de Alhambra y su pedanía de Pozo de la Serna se convierten en epicentro del análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la comarca de Campo de Montiel, con la presencia de muchas de las voces autorizadas en este proyecto.