YA SUPERA EL 65% de su máxima capacidad

Las reservas de agua de La Cabezuela vuelven a subir, dando tranquilidad a los pueblos que abastece en Campo de Montiel

La Cabezuela, que a principios de este año estaba en situación de emergencia y preparando los mecanismos para garantizar agua a unas 61 000 personas, ahora está cerca de multiplicar por seis sus recursos con respecto al mismo del año anterior y almacena más del doble de la media de la última década.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Las reservas de agua de La Cabezuela vuelven a subir, dando tranquilidad a los pueblos que abastece en Campo de Montiel

Los embalses de la provincia de Ciudad Real ganan dos hectómetros cúbicos de agua en la última semana, uno de ellos en La Cabezuela.

Con esta cantidad las reservas hídricas de esta presa, de la que depende el abastecimiento para consumo humano de una decena de pueblos de Campo de Montiel y en parte de Valdepeñas, suben hasta 28 hm³ y se sitúan ya por encima del 65% de su máxima capacidad.

La Cabezuela, que a principios de este año estaba en situación de emergencia y preparando los mecanismos para garantizar agua a unas 61 000 personas, según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ahora está próximo a multiplicar por seis sus recursos con respecto al mismo periodo del año anterior y almacena más del doble de la media de la última década.

Quienes han vivido con incertidumbre los momentos más críticos del embalse, sin tener asegurada el agua para beber, miran con optimismo el futuro más inmediato. Es el caso de Villanueva de los Infantes, su alcaldesa, Carmen María Montalbán, habla de "tranquilidad".

En cuanto al resto de embalses en nuestra zona, los últimos datos oficiales muestran mínimas variaciones. Puerto Vallehermoso y Fresneda están llenos, o casi. Vega del Jabalón mantiene 16 hm³ y está al 47% de su volumen total.

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