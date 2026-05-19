La plantilla de Brahm en Manzanares rechaza la propuesta de la empresa e irá a la huelga

La plantilla de Brahm de Manzanares ha rechazado la propuesta de la dirección de la empresa para la firma del convenio colectivo, que consideran muy insuficiente, sobre todo en materia salarial, por lo que se procederá a la convocatoria de huelga.

El 78,1% de las 150 personas que trabajan en el centro manzanareño de la multinacional han votado no aceptar el planteamiento de la empresa y mantener la lucha por la mejora de las condiciones laborales. Exigen para 2026, 2027 y 2028 subidas acordes a lo establecido en el Convenio Colectivo del Metal de la Provincia de Ciudad Real, esto es, del 4% por cada año. La propuesta de la dirección aún queda muy lejos de las pretensiones de la parte social, explica Víctor Manuel Arias, secretario general de CCOO Industria Ciudad Real.

Después de semanas de movilizaciones, en unos días tendrá lugar la mediación en el jurado arbitral previa. De no alcanzar ahí un acuerdo se fijarán los días de huelga en el centro de trabajo de Brahm en Manzanares, dedicado a la fabricación de componentes de automóvil, maquinaria agrícola y defensa.