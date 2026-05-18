El PP "Valdepeñas no puede quedar fuera del futuro ferroviario"

Precisamente hoy, el Grupo Municipal Popular ha anunciado que van a llevar al próximo pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas una moción en defensa del mantenimiento del eje ferroviario de alta velocidad y altas prestaciones en Valdepeñas, Manzanares y Alcázar de San Juan.

Desde el PP insisten en que se está hablando de la pérdida de infraestructuras estratégicas para el futuro económico, social y demográfico de la localidad. Las concejalas populares Rosario Porras y Marta Sánchez han hablado de consecuencias a futuro que, en su opinión, podrían producirse como fuga de empresas y talento joven, descenso del precio de la vivienda e, incluso, despoblación.

Y hacen una lectura política de la posición del alcalde de Valdepeñas en este asunto.

En la moción se pide el "rechazo frontal" del Pleno Municipal a la decisión de que el trazado de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén no pase por Valdepeñas; se insta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a rectificar y reconsiderar de manera inmediata su decisión; se propone la unidad de acción institucional con los ayuntamientos de Manzanares y Alcázar de San Juan y dar traslado de este acuerdo a la presidencia del Gobierno de España.