Alta velocidad línea Madrid-Jaén

El PP "Valdepeñas no puede quedar fuera del futuro ferroviario"

El Grupo Municipal Popular anuncia que presentará en el Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas una moción en defensa del mantenimiento del eje ferroviario de alta velocidad y altas prestaciones en Valdepeñas, Manzanares y Alcázar de San Juan.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

El PP "Valdepeñas no puede quedar fuera del futuro ferroviario"

Precisamente hoy, el Grupo Municipal Popular ha anunciado que van a llevar al próximo pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas una moción en defensa del mantenimiento del eje ferroviario de alta velocidad y altas prestaciones en Valdepeñas, Manzanares y Alcázar de San Juan.

Desde el PP insisten en que se está hablando de la pérdida de infraestructuras estratégicas para el futuro económico, social y demográfico de la localidad. Las concejalas populares Rosario Porras y Marta Sánchez han hablado de consecuencias a futuro que, en su opinión, podrían producirse como fuga de empresas y talento joven, descenso del precio de la vivienda e, incluso, despoblación.

Y hacen una lectura política de la posición del alcalde de Valdepeñas en este asunto.

En la moción se pide el "rechazo frontal" del Pleno Municipal a la decisión de que el trazado de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén no pase por Valdepeñas; se insta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a rectificar y reconsiderar de manera inmediata su decisión; se propone la unidad de acción institucional con los ayuntamientos de Manzanares y Alcázar de San Juan y dar traslado de este acuerdo a la presidencia del Gobierno de España.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer