'Gente viajera' en directo desde el Parque Arqueológico Cerro de las Cabezas de Valdepeñas

Este sábado el programa 'Gente viajera' de Onda Cero se emite en directo desde el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas en Valdepeñas.

Carles Lamelo y su equipo compartirán con sus oyentes, a nivel nacional, la riqueza del enclave íbero, su evolución, y por qué Valdepeñas es un referente de la cultura, el patrimonio o la gastronomía.

Lamelo ha adelantado en primera persona algunos de los protagonistas de esta cita radiofónica.

La emisión en directo del programa de viajes más escuchado de la radio, de 12 a 14 de la tarde, está abierta al público.

Esta cita especial se enmarca en las actividades programadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas en torno al Día Internacional de los Museos y cuenta también con el respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.