sábado 16 de mayo, con invitación

"Lo que el archivo revela", propuesta del Museo Gregorio Prieto de Valdepeñas para la Noche de los Museos

Un recorrido por material documental y fotográfico del archivo del Museo Gregorio Prieto, en el que se trabaja desde hace meses, que aporta nueva información sobre el proceso creativo del pintor valdepeñero.

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"Lo que el archivo revela", propuesta del Museo Gregorio Prieto de Valdepeñas para la Noche de los Museos

"Lo que el archivo revela" es la propuesta del Museo Gregorio Prieto de Valdepeñas para el próximo sábado, 16 de mayo, con motivo de la Noche de los Museos.

Ofrece un recorrido por material documental y fotográfico en el que se trabaja desde hace meses, una revisión de fondos que está produciendo descubrimientos sobre el proceso creativo del pintor valdepeñero y que, por una noche, se hace visible, explica Raúl Luis, director del Museo Gregorio Prieto.

Cómo y para qué guardaba Gregorio Prieto sus materiales. La costumbre del pintor valdepeñero de volver sobre sus obras: repintarlas, retitularlas, fotografiarlas en distintos estados. Y la reconstrucción de tres obsesiones documentadas por el archivo: la ciudad italiana de Taormina, con su teatro griego siciliano, el largo proceso de gestación de la pintura El centro del mundo, y la presencia en su obra de los Toros de Guisando, la Dama de Elche e Isabel la Católica como expresión de su mirada particular sobre España.

Hay tres pases programados a las 21:15, 22:00 y 22:45 horas, para grupos con un máximo de 20 personas. Las entradas, solo dos por persona, están disponibles ya en la web del museo o presencialmente en la taquilla.

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