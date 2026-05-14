en su 87ª edición

La Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas vuelve a contar con el mecenazgo de Globalcaja

Fundación Globalcaja reafirma su apoyo a la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, este año con una dotación económica de 5 000 €.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

La Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas vuelve a contar con el mecenazgo de Globalcaja

La Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas cuenta, un año más, con el mecenazgo de Fundación Globalcaja que, no solo reafirma su apoyo al certamen de estas características más veterano del país, también incrementa la dotación económica a 5 000 euros.

Mariano León, presidente de la Fundación GlobalCaja, destaca que la Exposición pone a Valdepeñas en el mapa cultural a nivel nacional, al tiempo que favorece el desarrollo económico de la ciudad.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Jesús Martín, ha destacado como esta Exposición es un "referente", emulada a lo largo de los años y que, a diferencia de otras, permanece y goza de buena salud, algo a lo que contribuyen los mecenas.

La Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas alcanza su octogésimo séptima edición, se crea en 1940, y cuenta con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en 2001, siendo esta la única otorgada a una exposición.

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