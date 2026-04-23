Campaña informativa sobre el uso de patinetes eléctricos en Valdepeñas

"¡No la líes con el patinete! Cumple las normas", este eslogan en redes sociales y folletos, una campaña divulgativa en los centros educativos y controles informativos por parte de la Policía Local, integran la campaña para informar sobre la normativa de uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que pone en marcha el Ayuntamiento de Valdepeñas.

Está previsto que la ordenanza, aprobada inicialmente en pleno a principios de este mes, entre en vigor el 27 de mayo, sino se presentan alegaciones. Para el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Francisco Delgado, se da respuesta a una demanda social.

El jefe de la Policía Local, José Sáez, recuerda que hablamos de vehículos y están obligados a cumplir las normas de circulación como cualquier otro tipo de vehículo por seguridad vial y por civismo hacia peatones y conductores.

Según la normativa de Valdepeñas, estos Vehículos de Movilidad Personal podrán ser utilizados a partir de 15 años, solo pueden llevar una persona y será obligatorio el uso del casco, el seguro y una etiqueta identificativa que expide la DGT.

El jefe de Policía Local ha recordado que, una vez que entre en vigor la ordenanza, el incumplimiento de alguna de estas normas puede conllevar sanciones: 100 euros para las faltas leves, 200 las graves o 500 euros si son muy graves.