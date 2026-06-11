AJE "conecta" en Valdepeñas a más de un centenar de empresarios

La Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias de Ciudad Real celebra esta mañana, en el Museo del Vino de Valdepeñas, una jornada diseñada para generar sinergias y conectar de forma directa al tejido empresarial de la provincia, como ha explicado David Ballesteros, presidente de AJE Ciudad Real.

En ese escenario, el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha destacado que la localidad sigue liderando el número de emprendedores por número de habitantes en la región.

Por parte de la Diputación de Ciudad Real su portavoz, Rocío Zarco, ha reiterado el apoyo de la institución a los jóvenes empresarios, por generar riqueza y empleo en nuestros pueblos, fundamental para asentar población.

En este mismo sentido, la delegada provincial de la Junta de Comunidades, Blanca Fernández, ha señalado que el papel del Gobierno regional es estar al lado del sector empresarial haciendo más sencilla la burocracia y con ayudas útiles, teniendo muy presente que cada euro público invertido en emprendimiento se devuelve multiplicado por quince en inversión y que es necesario "incorporar savia nueva". Fernández ha puesto como ejemplo a los jóvenes autónomos.

PREMIOS JOVEN EMPRESARIO Y JOVEN EMPRENDEDOR

En cuanto a los reconocimientos, el premio al Joven Emprendedor ha recaído en Cristina García-Muñoz, de Cris and Cakes Ciudad Real, y el galardón al Joven Empresario en Luis Miguel Ciudad, de Finca La Rosala de Calzada de Calatrava.

La valdepeñera Gloria Bravo, de la consultoría Bravo y Cía. ha sido reconocida con el Accésit Excelencia y Liderazgo.