La directora de Herrera de La Mancha habla de equilibrio en su plantilla y proyectos de reinserción

La directora del Centro Penitenciario de Herrera de La Mancha hace balance de su primer año en el cargo en una entrevista concedida a Onda Cero. María José Muñoz, natural de Valdepeñas, destaca el equilibrio entre la población reclusa y el número actual de funcionarios de prisiones y los programas que tienen como fin la reinserción de los internos.

Sobre la situación de la plantilla laboral, Muñoz afirma que es buena, más allá de circunstancias excepcionales y sobrevenidas, con una reposición de efectivos que ha ido mejorando en los últimos años. En estos momentos hay unos quinientos reclusos y alrededor de doscientas cincuenta trabajadores.

Además, la directora de la prisión señala que el envejecimiento de la plantilla, uno de los problemas apuntados en más de una ocasión por los sindicatos, se está corrigiendo con un progresivo relevo generacional.

María José Muñoz, directora Centro Penitenciario Herrera de La Mancha | Ministerio del Interior

María José Muñoz reconoce que la dirección de Herrera de La Mancha supone una gran carga de trabajo y mucha dedicación, aunque explica que tiene muchas ganas e ilusión por acometer proyectos, como mejorar las condiciones y la capacidad tanto de los módulos de respeto como del módulo terapéutico.

Entre sus retos a futuro, abrir la prisión a la sociedad.

En este mismo sentido, Muñoz apunta su "especial empeño" en que diferentes sectores del mundo de la cultura y del arte puedan llevar su trabajo al Centro Penitenciario.