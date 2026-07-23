Valdepeñas, Acción contra el Hambre y Fundación La Caixa refuerzan su colaboración para ayudar en inserción laboral

Las tres partes han hecho balance del programa “Más Empleo”, que desde 2024 proporciona recursos personalizados de formación y acceso al mercado laboral.

Los responsables del proyecto destacan los resultados obtenidos hasta el momento.

En 2 años han participado 388 personas, el 60% del objetivo previsto para los 5 años que dura el programa, y hay ya más de la mitad de ese número que ya trabaja. Además, hay 169 participantes que han recibido formación para mejorar su empleabilidad

Juan Carlos Jiménez, Gestor de Acción Social Castilla La Mancha en Acción contra el Hambre califica los proyectos como uno de los más estables de España y que, gracias a la colaboración, sigue adelante.

El programa está financiado por Fundación La Caixa y el Fondo Social Europeo y también impulsa una escuela de empleo para mujeres en sectores con poca presencia femenina. Cualquier persona desempleada puede informarse de los recursos ofrecidos en Servicios Sociales de Valdepeñas.