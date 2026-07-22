La UNED de Ciudad Real amplía su programa Sénior para el curso 2026-2027

La oferta crece tras la buena acogida que tuvo la pasada edición, que acabó reuniendo cerca de 200 alumnos entre las sedes de Ciudad Real, Valdepeñas y Alcázar de San Juan.

El nuevo programa para este año incorpora nuevas asignaturas como las de fotografía, ajedrez, zarzuela o una sobre Federico García Lorca.

Valdepeñas contará con 14 nuevos cursos, uno de ellos sobre personajes históricos de la ciudad.

Además, la UNED está trabajando en poder llevar estos cursos a nuevas localidades dentro de la provincia, entre ellas Almagro y La Solana.

Domingo Fernández, director de la UNED en Ciudad Real, ha presentado estas novedades en la sede de Valdepeñas, donde también ha confirmado que la matrícula ya está abierta a través de la web de la UNED de Ciudad Real, donde se encuentra también la información al completo. Los cursos no requieren estudios previos y tienen un precio de 50 euros.