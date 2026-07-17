POLÍTICA MUNICIPAL

Unidas por Valdepeñas alerta de posibles consecuencias negativas tras la decisión judicial que anula un Pleno de 2024

Unidas por Valdepeñas apunta que la sentencia del TSJ anulando el Pleno del que se expulsó a la portavoz del Grupo Municipal Popular, puede tener repercusiones para las arcas municipales, si hubiera que devolver la recaudación de la tasa de alcantarillado y depuración, la tasa de basura y la rebaja del IBI.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Unidas por Valdepeñas alerta de posibles consecuencias negativas tras la decisión judicial que anula un Pleno de 2024

Unidas por Valdepeñas alerta de las posibles consecuencias para las arcas municipales de la sentencia judicial que anula varios acuerdos plenarios importantes, responsabilizando en primera persona al alcalde, Jesús Martín.

La resolución obliga a convocar un nuevo Pleno Extraordinario para volver a debatir y votar la tasa de alcantarillado y depuración, la tasa de basura doméstica y la rebaja del IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Una situación sin precedentes en el Ayuntamiento valdepeñero, afirman el concejal de UxV, Alberto Parrilla.

El Tribunal Superior de Justicia de la Castilla-La Mancha anula parte del pleno en el que se expulsó a la portavoz de Grupo Municipal Popular, en noviembre de 2024. Parrilla recuerda que ya advirtieron de que podrían tener consecuencias.

Desde Unidas por Valdepeñas recuerdan que, además, hay otras tres sentencias judiciales, dos firmes, que dan la razón a la coalición y están igualmente relacionadas con la forma en que el socialista Jesús Martín ejerce su autoridad en los plenos.

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