Obra en Centro de Salud

El Gobierno de Castilla La-Mancha adjudica por 2,9 millones de euros las obras del Centro de Salud de Albadalejo

El Gobierno de Castilla La-Mancha adjudica por 2,9 millones de euros las obras del Centro de Salud de Albadalejo.

Esta nueva infraestructura va a permitir modernizar la atención sanitaria de la Zona Básica de Salud.

Adrián Bellón.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

El Gobierno de Castilla La-Mancha adjudica por 2,9 millones de euros las obras del Centro de Salud de Albadalejo.

La infraestructura moderniza la atención de la Zona Básica de Salud de la localidad provincial de Ciudad Real, que atiende a más de 2 000 tarjetas sanitarias de Albadalejo e incluye también a los municipios de Terrinches y Santa Cruz de los Cáñamos.

El nuevo centro sanitario se edificará en un solar de 2 000 metros cuadrados, y va a contar con las áreas de Urgencias, consultas de Medicina y Enfermería, rehabilitación, odontología, trabajo social, dirección y docencia y una residencia para el personal sanitario.

Como ya dijo el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, esta inversión busca atender al bienestar de los ciudadanos y no la rentabilidad económica.

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 15 meses para las obras y está cofinanciado con los fondos europeos FEDER, a través del Programa Operativo 2021-2027

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