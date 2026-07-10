Mercadillo Arte Joven en Valdepeñas este fin de semana

Artesanía, arte e imaginación se dan cita durante tres días, en el Auditorio Ibáñez Braña de Valdepeñas, gracias a la Asociación Arte Joven.
Desde las 19.00 horas de esta tarde abren sus puertas estas jornadas creativas, donde se realizarán talleres de cerámica, papiroflexia y cuentacuentos.
Lourdes Casado, de la asociación organizadora, hace un llamamiento desde Onda Cero a la asistencia y pone en valor el buen ambiente que hay dentro del mercadillo.
La asistencia es gratuita, aunque habrá ciertas actividades con un bajo coste adicional para fines .