Artesanía y creatividad del 9 al 12 de julio

Mercadillo Arte Joven en Valdepeñas este fin de semana

Valdepeñas acoge hoy el Mercadillo Artesanal Joven y estará abierto hasta este domingo 12 de julio.

Adrián Bellón.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Mercadillo Arte Joven en Valdepeñas este fin de semana

Artesanía, arte e imaginación se dan cita durante tres días, en el Auditorio Ibáñez Braña de Valdepeñas, gracias a la Asociación Arte Joven.

Desde las 19.00 horas de esta tarde abren sus puertas estas jornadas creativas, donde se realizarán talleres de cerámica, papiroflexia y cuentacuentos.

Lourdes Casado, de la asociación organizadora, hace un llamamiento desde Onda Cero a la asistencia y pone en valor el buen ambiente que hay dentro del mercadillo.

La asistencia es gratuita, aunque habrá ciertas actividades con un bajo coste adicional para fines .

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