La nueva alcaldesa de Torrenueva mantendrá la línea de trabajo de su predecesor

Torrenueva enfrenta el último año de legislatura con un relevo al frente de la alcaldía del municipio. Gema López, de Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), ha tomado posesión como nueva alcaldesa.

Con este cambio se da cumplimiento al acuerdo de Gobierno alcanzado con el Partido Socialista en mayo de 2023, tras las elecciones municipales.

López afronta esta etapa con "ilusión y ganas". Avanza a Onda Cero que no se plantea proyectos novedosos, si no seguir la misma línea de trabajo e intentar ver finalizadas algunas de las actuaciones ya iniciadas.

Gracias a la suma de votos de PSOE y UCIN, ambas formaciones políticas han gobernado juntas esta legislatura. Durante los tres primeros años ha ocupado la alcaldía el socialista Raúl Bravo.