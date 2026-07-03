Comienza el V Ciclo de Conciertos de Órgano Barroco en Villahermosa

En Villahermosa comienza este sábado el quinto Ciclo de Conciertos de Órgano Barroco, que programa en julio y agosto cuatro citas musicales con destacados intérpretes nacionales y artistas locales ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de la riqueza sonora de este instrumento, destrozado en la Guerra Civil y que recupera la localidad gracias a su restauración. Explica a Onda Cero la concejala, Felicidad Andújar.

PROGRAMACIÓN

La programación se inicia este sábado 4 de julio con el concierto Las suaves melodías, a cargo de Cheng Liu, al órgano, y Juan Rodríguez, con flauta de pico. El domingo día 12 De medio registro. Sones instrumentales de las Españas del Siglo de Oro, interpretado por el organista Ángel Montero y Sonia Rabasa con el cornetto, antiguo instrumento de viento. El 18 de julio turno de El organista Correa de Arauxo y otras músicas españolas de su tiempo, protagonizado por los músicos villahermoseños Margarita Lomas y Francisco Ortega. Finalmente, el sábado 8 de agosto cine-concierto con La pasión de Juana de Arco y Carlos Arturo Guerra al órgano.

Todos los conciertos se celebrarán tras la misa correspondiente en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Tras la eucarística de las 20:00 horas, en el caso de los conciertos de los sábados, y tras la de las 12:30 horas en el caso del domingo.