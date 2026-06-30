"No se puede entender la Generación del 27 sin Gregorio Prieto, ni a Gregorio Prieto sin Valdepeñas"

Primera reunión de trabajo de la futura comisión mixta formada por el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Fundación Gregorio Prieto para empezar a definir las propuestas que se organizarán en torno a la figura del pintor en el centenario de la Generación del 27, movimiento cultural al que pertenece.

De esta forma, destaca el alcalde, se suman fuerzas y recursos para poner en valor a Gregorio Prieto, porque muy pocas ciudades del país tienen un artista de su talla, ha afirmado Jesús Martín.

Además, Martín ha avanzado que la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, que cada año se dedica a un artista, estará protagonizada de forma honorífica por la obra de Gregorio Prieto.

GREGORIO PRIETO, ARTISTA PLÁSTICO DE LA GENERACIÓN DEL 27

La obra del pintor valdepeñero representa "los ideales de una generación" que quiso unir tradición y vanguardia, "generar un movimiento moderno genuinamente español", señala Jesús Rubio, coordinador de proyectos de la Fundación Gregorio Prieto. Algo que reconoce la decisión del Ministerio de Cultura de incluir a la Fundación en el comité que va a coordinar los actos oficiales del centenario del 27, añade.

En cuanto a la aportación municipal para las acciones que se desarrollen en torno a Gregorio Prieto durante el centenario de la Generación del 27, todavía está por definir y dependerá de la aprobación, o no, de los presupuestos. También se espera que la Diputación Provincial contribuya económicamente y sí ha confirmado Jesús Martín que el Gobierno regional ha comprometido, por ahora, 50 000 euros.