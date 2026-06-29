En Valdepeñas el Pleno prevé aprobar una partida para demoler parte del edificio que todavía "ocupa" una joyería

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas lleva al próximo Pleno ordinario una modificación presupuestaria para la demolición parcial del edificio que está en la esquina de las calles Castellanos y Escuelas, por un importe de 22 000 euros. Es un paso más en el proyecto de ampliación de la Plaza Constitución, que también contempla modificar la ubicación de la salida del aparcamiento subterráneo para mejorar la seguridad en esa zona.

El portavoz del Ejecutivo local, Francisco Delgado, ha concretado que se trata de derribar la parte del inmueble donde estaba Confecciones Numancia, con el fin de aumentar la superficie disponible para que pueda trabajar la maquinaria pesada.

Solo quedaría por demoler la parte del inmueble que está ocupada por Joyería Bolaños. La próxima semana, el día 8 de julio, está señalada la vista de este procedimiento en los Juzgados de Valdepeñas. El portavoz de Gobierno ha recordado que el Ayuntamiento está a expensas de la resolución que dicte el órgano judicial para adaptar los acuerdos correspondientes atendiendo a su contenido.

OTROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

El orden del día del Pleno también incluye otras modificaciones presupuestarias, que rondan los 287 000 euros. Las dos principales partidas económicas son para el incremento de los costes de los servicios del Consorcio Provincial de Incendios y Salvamento y del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos y para la contratación de una plataforma integral de gestión económico-financiera y tributaria.

En la sesión plenaria también se fijarán los festivos locales para 2027. El 2 de agosto, recuperando el festivo con motivo de la Feria de Agosto, ya que el 6 de junio es domingo, y el 8 de septiembre celebración de la patrona de la localidad.