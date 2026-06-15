El Consejo de Gobierno aborda este martes avances para los centros de salud de Albaladejo y Manzanares 2

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, en su reunión de este martes, abordará las obras de los centros de salud de Manzanares, Ciudad Real y Albadalejo, según ha avanzado hoy el presidente regional, Emiliano García-Page: "Centros de salud que mañana en esta provincia van a tener además un hito extraordinario, porque vamos a aprobar el número 2 de Manzanares, querido alcalde Julián, el 4 de Ciudad Real y también el de Albadalejo. La verdad sea dicha que es una inversión muy sostenida, estamos hablando de bastantes millones de euros, más de diez, más de once en su conjunto, que vienen a reforzar la forma de ser que tenemos en esta tierra. Y es que la sanidad la queremos además acercar a la gente".

En concreto, con relación a nuestra zona, se firmará el contrato con la empresa adjudicataria para ejecutar las obras del Centro de Salud de Albadalejo por 2,8 millones de euros.

Y, a finales de este mes, se espera recepcionar el nuevo Centro de Salud de Manzanares 2, que podrá iniciar su actividad después del verano.