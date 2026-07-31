La décima edición de Almedina Mora arranca esta noche

Almedina, el municipio ciudadrealeño de Campo de Montiel, contará con más de 20.000 velas, encendidas por los vecinos, que iluminarán su casco antiguo al anochecer y darán comienzo a esta celebración.

José Antonio Talavera, alcalde de la localidad, pone en valor la labor de sus ciudadanos que, desde hace dos meses, llevan trabajando en preparar esta cita especial que conmemora el pasado de la tierra.

Bajo el lema “Origen y Embrujo”, las calles de Almedina se envolverán durante todo el fin de semana en caminos de luz, espectáculos musicales y un mercadillo medieval ambientado que hace honor a su origen andalusí. Su cercanía y su naturalidad busca atraer a nuevos visitantes que quieran disfrutar de su historia durante las cálidas noches de verano.