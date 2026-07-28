La tasa de paro se situó en 11,75%

El paro desciende en 4 700 personas en la provincia de Ciudad Real, según la EPA del segundo trimestre

En la provincia hay 27 900 parados y la tasa de desempleo baja más de dos puntos, hasta el 11,75%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre del año. Mientras, en ese mismo periodo, sube hasta 209 900 el número de ocupados, con una tasa de actividad por encima del 55% en Ciudad Real.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

El paro desciende en 4 700 personas en la provincia de Ciudad Real, según la EPA del segundo trimestre

El paro baja 4 700 personas en Ciudad Real durante el segundo trimestre del año, según la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística.

En la provincia hay 27 900 parados y la tasa de desempleo baja más de dos puntos, hasta el 11,75%, la segunda más alta de Castilla-La Mancha.

Además, el número de ocupados sube hasta 209 900, con una tasa de actividad por encima del 55%. Durante este trimestre se han creado 9 400 empleos en Ciudad Real.

Por sexos, según la EPA, la cifra de mujeres desempleadas en la provincia se situó en 15 500, con una tasa de paro femenino del 14%. En cuanto a los hombres 12 400 desempleados y una tasa de paro masculino del 9,76%.

Mientras que las mujeres ocupadas al finalizar este segundo trimestre de 2026 eran 95 100, frente a 114 800 varones trabajando.

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