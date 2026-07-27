Torre de Juan Abad celebra el IV centenario de El Buscón

El municipio ciudadrealeño ha estado vinculado desde hace 400 años a Francisco de Quevedo, uno de los escritores más importantes de la historia de España, quien fue señor de la localidad y residió en ella durante parte de su vida.

Ahora Torre de Juan Abad celebra del 31 de julio al 2 de agosto este IV centenario de la primera edición de El Buscón, con un programa que incluirá conferencias, una exposición al aire libre, teatro, cine, poesía y un concierto de campanas que cerrará la celebración.

María del Señor Fresneda, alcaldesa del municipio, ha querido destacar esta última actividad en declaraciones a Onda Cero, comentando que la importancia de las campanas se ha perdido, y quiere traer de vuelta la tradición con espectáculos y simulacros.

La programación cuenta con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y busca ensalzar a Torre de Juan Abad como destino cultural de referencia.