Jesús Martín: "No sé quién es FECEVAL más allá del señor Cándido Simarro"

El alcalde ha cuestionado la representatividad de FECEVAL, la Federación de Empresarios de la comarca de Valdepeñas, y de su presidente, Cándido Simarro, al que acusa de "estar haciendo militancia" política desde la presidencia de una organización que apenas tiene presencia en la actualidad.
Jesús Martín ha respondido así a las críticas de Simarro sobre la falta de iniciativa del Ejecutivo local para atraer empresas al Polígono Industrial Entrecaminos y de centrarse solo en el desarrollo de la zona norte del término municipal.