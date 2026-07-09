El alcalde de valdepeñas responde a las críticas de la organización empresarial

Jesús Martín: "No sé quién es FECEVAL más allá del señor Cándido Simarro"

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, minimiza la representatividad de FECEVAL para hablar en nombre del tejido empresarial de la localidad y cuestionar la gestión en este ámbito del Gobierno municipal.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Jesús Martín: "No sé quién es FECEVAL más allá del señor Cándido Simarro"

El alcalde ha cuestionado la representatividad de FECEVAL, la Federación de Empresarios de la comarca de Valdepeñas, y de su presidente, Cándido Simarro, al que acusa de "estar haciendo militancia" política desde la presidencia de una organización que apenas tiene presencia en la actualidad.

Jesús Martín ha respondido así a las críticas de Simarro sobre la falta de iniciativa del Ejecutivo local para atraer empresas al Polígono Industrial Entrecaminos y de centrarse solo en el desarrollo de la zona norte del término municipal.

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