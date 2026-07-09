El alcalde de valdepeñas responde a las críticas de la organización empresarial

Jesús Martín: "No sé quién es FECEVAL más allá del señor Cándido Simarro"

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, minimiza la representatividad de FECEVAL para hablar en nombre del tejido empresarial de la localidad y cuestionar la gestión en este ámbito del Gobierno municipal.

Mª Ángeles Díaz Madroñero