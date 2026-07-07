Queda en suspenso la demolición parcial del edificio en la esquina de c/ Castellanos de Valdepeñas

En Valdepeñas el equipo de Gobierno ha retirado del orden del día del Pleno ordinario la modificación presupuestaria propuesta para la demolición parcial de un edificio en el centro histórico de la localidad, incluido en el proyecto de ampliación de la Plaza Constitución.

El alcalde-presidente, Jesús Martín, ha tomado esta decisión tras manifestar todos los grupos en la oposición que votarían en contra. Si bien, el regidor municipal ha dejado clara su intención seguir adelante con este asunto.

La oposición ha tenido en cuenta el informe técnico pericial presentado por los propietarios del negocio, donde advierte que, debido a las modificaciones estructurales del edificio, "una demolición parcial puede suponer un riesgo real de colapso estructural", como señalan Cándido Simarro, concejal no adscrito, Cándida Tercero, portavoz del PP y David Casado de Unidas por Valdepeñas.

En este sentido, los grupos políticos consideran el posible riesgo de derrumbe inasumible y que el Ayuntamiento debe esperar la decisión judicial, en el caso de los dueños del negocio que se niegan a abandonar el inmueble.