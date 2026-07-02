Baja el paro en junio en la provincia de Ciudad Real por cuarto mes consecutivo

El paro en Ciudad Real baja por cuarto mes consecutivo. 244 desempleados menos en junio, un 0,8% por debajo del mes anterior, situando total de parados en la provincia en 30 240, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Mientras que el dato interanual indica que el paro disminuye en 1 577 personas, un 4,96%.

Por sectores económicos, el desempleo baja en servicios, con 406 parados menos, y agricultura donde desciende en 41. Registran subidas el colectivo sin empleo anterior, que suma 3 229 desempleados, construcción con 21 más e industria 9.

Por sexos, la tendencia es la misma en Ciudad Real. El paro femenino es el doble que el masculino. Hay más de 20 000 mujeres en paro frente a los casi 10 000 hombres en situación de desempleo.

En cuanto a la contratación, se han registrado 13 754 contratos de trabajo en junio, son 3 198 más que en el mes anterior y del total de contrataciones algo más de la mitad, 5 963, son indefinidas.

También buenas cifras deja la Seguridad Social en junio sumando 1 954 cotizantes, hasta alcanzar 185 293 afiliados en la provincia de Ciudad Real.