celebra en esta localidad la sesión ordinaria de su junta directiva

FECIR sigue dando pasos para afianzarse en Valdepeñas

La Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) tiene previsto abrir una delegación en Valdepeñas, en las instalaciones que tienen en el edificio de La Sindical.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

FECIR sigue dando pasos para afianzarse en Valdepeñas

La Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) celebra hoy en Valdepeñas la sesión ordinaria de su junta directiva. Su presidente, Carlos Marín, avanza a Onda Cero que la elección de la localidad para esta reunión de trabajo responde a las peticiones de los asociados de la organización en este municipio para que FECIR tenga más presencia aquí con cursos de formación, asambleas o sectoriales.

DELEGACIÓN DE FECIR EN VALDEPEÑAS

De hecho, Marín recuerda que está finalizándose la rehabilitación del edificio de La Sindical en Valdepeñas, donde CEOE tenía instalaciones que ahora pertenecen a la Federación Empresarial de Ciudad Real y donde, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, tienen previsto crear una delegación para esta zona.

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