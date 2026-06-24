FECIR sigue dando pasos para afianzarse en Valdepeñas

LEER MÁS AJE "conecta" en Valdepeñas a más de un centenar de empresarios

La Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR) celebra hoy en Valdepeñas la sesión ordinaria de su junta directiva. Su presidente, Carlos Marín, avanza a Onda Cero que la elección de la localidad para esta reunión de trabajo responde a las peticiones de los asociados de la organización en este municipio para que FECIR tenga más presencia aquí con cursos de formación, asambleas o sectoriales.

DELEGACIÓN DE FECIR EN VALDEPEÑAS

De hecho, Marín recuerda que está finalizándose la rehabilitación del edificio de La Sindical en Valdepeñas, donde CEOE tenía instalaciones que ahora pertenecen a la Federación Empresarial de Ciudad Real y donde, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, tienen previsto crear una delegación para esta zona.