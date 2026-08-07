InterValdepeñas confirma su primera campaña de promoción de los vinos DO Valdepeñas a finales de año

En el último trimestre del año la Interprefosional del Vino de Valdepeñas, InterValdepeñas, tiene previsto llevar a cabo la primera campaña de promoción de la Denominación de Origen, que supone una apuesta por volver a dar mayor visibilidad a los vinos elaborados en esta zona de producción, no de forma individual si no con su marchamo de calidad diferenciada.

Algo que llegará tras una campaña de vendimia que ya está comenzando y después de meses de arduo trabajo interno para recuperar las riendas del Consejo Regulador.

La DO Valdepeñas tiene 23 000 hectáreas en la zona de producción, pertenecientes a 9 municipios y alrededor de 1 200 viticultores, según los últimos datos facilitado por el consejero de Agricultura.