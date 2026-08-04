La edición nº 23 de MENCATUR comienza este fin de semana

El programa de este año sigue apostando por el turismo rural, la caza, la artesanía y los productos agroalimentarios de Campo de Montiel. La feria comienza este viernes por la noche con un taller de orientación nocturna. José Antonio Fresneda, director en MENCATUR, ha valorado en una entrevista a Onda Cero la participación de los chicos de "Supervivencial" para realizar esta actividad.

Entre las novedades destacan las exhibiciones de perros de pastoreo, demostraciones de drones autónomos para gestionar el medio rural, talleres de realidad virtual, donde se podrá vivir de forma inmersiva experiencias del entorno, y uno de elaboración de queso.

Fresneda valora mantenerse año a año, atraer visitantes y acercar el mundo rural, que son los objetivos de la celebración, y destaca la importancia que tienen estas jornadas para Campo de Montiel.

La feria tendrá otras actividades como tiro al plato, catas de vino o el MENCATUR Fest, que pondrá el broche final a las noches con la música como protagonista.