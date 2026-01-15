El alcalde de Llanos del Caudillo dispuesto a dejar en manos de los vecinos la decisión final sobre la planta de biometano

Llanos del Caudillo someterá a consulta pública la posibilidad de instalar una planta de biometano en esta localidad, si la Junta de Comunidades emite informes favorables al respecto con garantías de que el proyecto no va a ocasionar problemas de contaminación o salud, según ha confirmado en una entrevista concedida a Onda Cero su alcalde, Andrés Antonio Arroyo.

Arroyo ha explicado también que la empresa ha hecho otra propuesta, aparejada a la planta de biometano.

El sector primario centra la actividad económica de Llanos del Caudillo. Agricultura y ganadería, esta última con tres granjas de porcino, una de ovino y otra de pavos, si bien el regidor municipal reconoce que la planta no absorbería solo los residuos locales.