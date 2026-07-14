Nuevo paso hacia la conservación del aguilucho cenizo en Ciudad Real

En total han volado cincuenta pollos, localizados en diversas colonias de las comarcas de Campo de Calatrava y, en su mayoría, de Campo de Montiel.

A estos resultados positivos ha contribuido la implicación del Gobierno regional en la protección de esta ave, por segundo año consecutivo, la colaboración de los agricultores y la suma de esfuerzos del personal de la FIRE y los agentes medioambientales en las labores de seguimiento y protección de nidos.

Nido de pollos de aguilucho cenizo | FIRE

Estos datos permiten un moderado optimismo, aunque Guzmán señala que la presencia del aguilucho cenizo en la provincia requiere medidas continuadas y una concienciación social, como ocurre en otras zonas, que todavía aquí no existe.

Esta especie, que anida en los campos de cereal, se enfrenta a la intensificación de la agricultura y al cambio climático. Los expertos apuntan que solo un trabajo continuo puede conseguir que el aguilucho cenizo siga surcando nuestros cielos.