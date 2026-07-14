Campo de Montiel registra el mayor número de colonias

Nuevo paso hacia la conservación del aguilucho cenizo en Ciudad Real

La campaña de cría del aguilucho cenizo en la provincia de Ciudad Real finaliza con las mejores cifras desde que la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE) empezara a trabajar para intentar evitar la extinción local de esta rapaz en 2021.

María Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Nuevo paso hacia la conservación del aguilucho cenizo en Ciudad Real

En total han volado cincuenta pollos, localizados en diversas colonias de las comarcas de Campo de Calatrava y, en su mayoría, de Campo de Montiel.

A estos resultados positivos ha contribuido la implicación del Gobierno regional en la protección de esta ave, por segundo año consecutivo, la colaboración de los agricultores y la suma de esfuerzos del personal de la FIRE y los agentes medioambientales en las labores de seguimiento y protección de nidos.

Nido de pollos de aguilucho cenizo
Nido de pollos de aguilucho cenizo | FIRE

Estos datos permiten un moderado optimismo, aunque Guzmán señala que la presencia del aguilucho cenizo en la provincia requiere medidas continuadas y una concienciación social, como ocurre en otras zonas, que todavía aquí no existe.

Esta especie, que anida en los campos de cereal, se enfrenta a la intensificación de la agricultura y al cambio climático. Los expertos apuntan que solo un trabajo continuo puede conseguir que el aguilucho cenizo siga surcando nuestros cielos.

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